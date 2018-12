L’Onu condamne de nouveau les violations des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies a approuvé aujourd’hui une résolution condamnant la Corée du Nord pour ses violations des droits de l’Homme, et ce pour la 14e année consécutive. Le texte a été adopté, à l’unanimité, sans vote.Ce sont les représentations de l’Union européenne et du Japon à l’Onu qui ont dirigé sa rédaction. La Corée du Sud a elle aussi donné son consentement à son approbation.L’organe de l’Onu maintient en gros le contenu de la résolution de l’année dernière, jugeant qu’aucun progrès notable n’a été fait en la matière au cours des 12 derniers mois. Il dénonce entre autres « les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits humains commises depuis longtemps ». Il recommande aussi au Conseil de sécurité de transmettre le dossier devant la Cour pénale internationale (CPI) et d’en sanctionner « le premier responsable », sous-entendu Kim Jong-un.Nouveautés : l’Assemblée générale y salue les efforts diplomatiques en cours entre les deux Corées comme entre Washington et Pyongyang. Idem pour la reprise en août des réunions des familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle, plus particulièrement l’engagement pris par Kim et Moon Jae-in en septembre en faveur du règlement de cette question humanitaire.La réaction du pays communiste ne s’est pas fait attendre. Son ambassadeur à l’Onu Kim Song a mis en avant que les cas de violations mentionnés dans le document avaient été fabriqués de toutes pièces par certains transfuges nord-coréens.