Séoul confirme le démantèlement de 11 postes de garde nord-coréens de la DMZ

Photo : KBS News

Les autorités militaires sud-coréennes ont confirmé hier le démantèlement comme convenu de 11 postes de garde nord-coréens dans la DMZ.Le ministère de la Défense et l’état-major interarmées ont précisé que tous les soldats et équipements avaient été retirés et les baraques et entrepôts de munitions détruits par explosion.Cependant, pour cinq des 11 postes, certains créneaux pour fusil mitrailleur dans des zones potentiellement minées n’ont pas été démolis. Le ministère a tout de même expliqué qu’ils étaient hors d’usage, du fait de l’effondrement des tunnels qui les relient.Pour rappel, en vertu de leur accord militaire conclu en septembre, les deux Corées avaient décidé de retirer les armes et les effectifs de 11 postes de garde respectifs, avant de les démanteler. Elles ont toutefois préservé un poste de chaque côté en raison de leur valeur historique. Et leurs équipes mixtes ont vérifié sur place leur démantèlement la semaine dernière.