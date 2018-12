Retour d’un ancien déserteur du Parti Liberté Corée

Photo : YONHAP News

Le député Lee Hak-jae a claqué aujourd’hui la porte du Bareun-Avenir pour rejoindre son ancienne formation, le Parti Liberté Corée (PLC). Il avait pourtant quitté cette première force de l’opposition conservatrice il y a deux ans, peu avant la destitution de Park Geun-hye, qui en a été membre elle aussi.Dans une conférence de presse, Lee s’est expliqué sur les raisons de son départ. Selon lui, il est reproché au bloc conservateur d’être scindé en deux et par conséquent de ne pas faire contrepoids au gouvernement de Moon Jae-in. Il s’est alors engagé à faire de son mieux pour la réforme et l’unité de toutes les forces conservatrices après son retour au PLC.Lee, qui en est à son troisième mandat, dirige actuellement la commission du renseignement au sein de l’Assemblée nationale, en qualité d’élu du Bareun-Avenir. Cette deuxième formation de l’opposition conservatrice lui demande donc d’abandonner son poste. Une demande pourtant rejetée par l’intéressé.Quoi qu’il en soit, la date de son retour au PLC n’est pas anodine. Car il le rejoint une semaine seulement après l’élection de Na Kyung-won à la tête de son groupe parlementaire. La question est désormais de savoir si d’autres membres du Bareun-Avenir lui emboîteront le pas ou non.