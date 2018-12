La Corée du Sud a reçu 1 042 transfuges nord-coréens depuis le début de l'année

Photo : KBS News

Le nombre de nord-Coréens arrivés au Sud cette année reste au même niveau qu’en 2017.A en croire le ministère de la Réunification, entre janvier et fin novembre, un total de 1 042 transfuges sont venus s’y installer, contre 1 045 pendant la même période l’an dernier.Leur nombre s’est établi entre 1 000 et 1 500 par an depuis que Kim Jong-un a pris les rênes du pays en 2012.Le gouvernement de Séoul a d’ores et déjà fait de la politique vis-à-vis d’eux l’une de ses actions prioritaires. Il cherche alors à réviser la loi sur la stabilisation de leur quotidien. Il envisage aussi de mettre en place deux centres d’aide aux réfugiés venant du Nord, l’un dans la province de Gyeonggi et l’autre dans celle de Gyeongsang du Sud.Un centre culturel pour la réunification devrait également être inauguré à Séoul en janvier 2020. Il aura pour vocation de favoriser une meilleure communication entre eux et les habitants de la région où ils s’établiront.