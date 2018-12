Steve Biegun attendu à Séoul aujourd’hui

Photo : KBS News

L’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun est attendu aujourd’hui à Séoul. Objet de son voyage qui durera trois jours : s’entretenir demain avec le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon et prendre part à une nouvelle réunion du groupe de travail sud-coréano-américain, prévue vendredi, entre autres.Les discussions du groupe porteront pour l’essentiel sur la possibilité de lever une partie des sanctions contre la Corée du Nord pour que le Sud réalise plusieurs projets de coopération avec elle.Il s’agit entre autres d’organiser le 26 décembre une cérémonie symbolique marquant le lancement des travaux de connexion ferroviaire et routière entre les deux pays et de tenir des retrouvailles par visioconférence entre familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle.