Fin des discussions à Séoul entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe

Photo : KBS News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe se sont rencontrés hier à Séoul. Avec au centre des discussions : la coopération en matière de dénucléarisation de la péninsule et d’instauration de la paix.Le sud-Coréen Lee Do-hoon s’est réjoui de pouvoir travailler en communication étroite avec la Russie à ce moment crucial pour concrétiser ces objectifs. Et d’ajouter que le moteur de ce dialogue était le fruit des efforts non seulement de Séoul et de Moscou, mais aussi de tous les autres pays concernés. Lee a cependant affirmé avoir du pain sur la planche. Pour lui, afin d’accomplir ces tâches, la coopération et le soutien de la communauté internationale sont nécessaires et le rôle de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, est très important.Son homologue russe Igor Mogulov a pour sa part affirmé que 2018 était une année fructueuse et que les efforts de tous les pays concernés avaient permis d’atténuer les tensions dans et autour de la péninsule, de reprendre les échanges intercoréens et d’améliorer les relations Pyongyang-Washington. Il a souligné que la situation avait évolué en ce sens grâce à une feuille de route proposée conjointement par son pays et la Chine.Lors de la consultation d’hier, Lee et Mogulov auraient discuté des meilleurs moyens de coopération en vue de relancer les négociations nucléaires américano-nord-coréennes. Les deux diplomates auraient aussi échangé sur le déplacement du leader nord-coréen en Russie, prévu l’an prochain.