Les ministres des Finances sud-coréen et américain s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

Une semaine après sa prise de fonctions, le nouveau ministre des Finances Hong Nam-ki s’est entretenu hier par téléphone avec son homologue américain Steve Mnuchin. Les deux hommes ont échangé sur divers sujets de coopération entre les deux pays, allant des politiques monétaire et commerciale aux relations intercoréennes. Sans oublier les sanctions américaines contre l’Iran.Le sud-Coréen a alors exprimé son inquiétude à l’égard de l’enquête concernant l’impact des importations automobiles sur la sécurité nationale des Etats-Unis, une enquête visant à taxer les voitures importées. Dans la foulée, il a demandé au secrétaire au Trésor de faire en sorte que les véhicules « made in Korea » en soient exemptés. Afin de tenter de le convaincre, Hong a notamment évoqué le fait que les constructeurs sud-coréens contribuent à l’économie américaine à travers leurs investissements et la création d’emplois.Mnuchin s’est engagé à transmettre cette demande à la Maison blanche et aux ministères concernés et à faire des efforts pour qu’elle soit acceptée.Par ailleurs, Hong a salué la décision de Washington, qui avait autorisé le mois dernier la Corée du Sud à poursuivre ses achats de pétrole iranien après la réintroduction des sanctions américaines contre Téhéran.