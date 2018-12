La KDB avalise le plan de séparation des activités R&D de GM Korea

Photo : KBS News

La Korea Development Bank (KDB) est revenue sur sa décision pour finalement approuver le projet de GM Korea de créer une nouvelle entité de recherche et développement séparée de sa division de production.Le deuxième actionnaire de la filiale sud-coréenne du géant américain General Motors a expliqué son rétropédalage par l’amélioration de la rentabilité et de la stabilité financière à laquelle GM Korea peut s’attendre après la concrétisation du projet.Son président Lee Dong-gull a également annoncé avoir obtenu un accord qui serait bénéfique au marché sud-coréen en échange de son aval. Selon lui, la nouvelle société de R&D que GM Korea envisage de lancer dans le courant du mois mènera pendant au moins dix ans divers projets de développement pour des véhicules de type SUV et CUV.Du coup, l’institution sud-coréenne a décidé de retirer bientôt une injonction qu’elle avait déposée il y a trois mois devant un tribunal afin d’empêcher le plan de séparation. Cela dit, le syndicat de GM Korea y reste toujours opposé. Il a aussitôt appelé à une grève aujourd’hui pour huit heures.