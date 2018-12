Quatre villes nouvelles seront construites à proximité de Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui une nouvelle série de mesures visant à stabiliser le marché immobilier résidentiel, plus particulièrement à Séoul. Il prévoit en premier lieu d'aménager quatre villes nouvelles autour de la capitale.L’exécutif a décidé de les construire à Gyeyang, Namyangju, Hanam et Gwacheon, toutes situées à environ 2 km de la capitale. D’immenses complexes d’appartements y seront aménagés.Il a ainsi annoncé un plan d’offre de 122 000 nouveaux logements et un plan d’aménagement de 37 petits et moyens terrains à bâtir à Séoul comme dans la province de Gyeonggi qui l’entoure.Autre mesure annoncée. Elle concerne cette fois l’amélioration du réseau de transport métropolitain qui dessert la banlieue.