Le salaire des travailleurs étrangers progresse

Cette année, le nombre des travailleurs étrangers dont le salaire mensuel s’élève entre deux et trois millions de wons, soit approximativement entre 1 500 et 2 300 euros, a augmenté de 43 000 par rapport à l’an dernier. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête réalisée par l’institut national des statistiques et le ministère de la Justice.Ces institutions ont interrogé un total de 1,3 million d’étrangers âgés de 15 ans et plus, qui séjournent dans le pays depuis plus de trois mois, ainsi que 52 000 étrangers naturalisés coréens ces cinq dernières années.Pour être plus précis, cette année, le nombre d'étrangers qui touchent moins de deux millions de wons par mois a reculé. Les autres représentent alors plus de 60 % de l’ensemble. Mais dans le cas des salariés naturalisés, majoritairement par le mariage, leur rémunération est considérablement plus faible. Le plus grand nombre d’entre eux touchent entre un et deux millions de wons.Toujours selon le même sondage, huit personnes interrogées sur dix se sont déclarées satisfaites de leur vie au pays du Matin clair. Un bémol, cependant : ils trouvent encore insuffisante leur prise en charge par le système de protection sociale.