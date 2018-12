Les échanges commerciaux Séoul-Pékin au même niveau qu’avant le déploiement du THAAD

Photo : KBS News

Demain, cela fera trois ans que la Corée du Sud et la Chine ont mis en vigueur leur accord bilatéral de libre-échange. C’était donc le 20 décembre 2015.Depuis, leurs échanges commerciaux n’ont cessé de progresser, avant de reculer l’année suivante en raison des tensions diplomatiques amorcées par le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule. Or, leur montant a désormais retrouvé le niveau d’avant ces conflits.Les chiffres sont parlants. Fin novembre, il totalisait 247,3 milliards de dollars, en hausse de 13,7 % par rapport à la même période l’an dernier.Le traité commercial entre Séoul et Hanoï est lui aussi entré en vigueur le même jour, il y a trois ans. Cette année, leurs échanges ont bondi de 7 % en glissement annuel pour atteindre 62,6 milliards de dollars.L’empire du Milieu et le Vietnam sont maintenant le premier et le quatrième partenaires commerciaux du pays du Matin clair.