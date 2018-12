Baisse des investissements étrangers directs en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les investissements étrangers directs (IED) en Corée du Nord ont chuté de 32 % en 2017 par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’a annoncé la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).Dans un récent rapport relayé par Radio Free Asia, l’an dernier, les étrangers ont investi un total de 63 millions de dollars, contre 93 millions en 2016.Selon la radio américaine, de plus en plus nombreuses ont été les entreprises étrangères qui ont renoncé à y engager leurs capitaux, dans le sillage des sanctions internationales contre le pays communiste.