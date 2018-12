Espérance de vie à la naissance : l’écart se creuse entre les deux Corées

Photo : YONHAP News

L’écart se creuse de plus en plus entre les deux Corées dans nombre de domaines.A en croire les données communiquées par l’institut sud-coréen des statistiques, au Nord, en 2017, un nouveau-né espérait vivre en moyenne 66,3 ans chez les garçons et 73,1 ans chez les filles. Soit 13,2 et 12,5 années de moins que leurs compatriotes sud-coréens. En 1993, la différence n’était que de 1,9 et 3,2 ans respectivement.Toujours l’an dernier, l’Etat communiste comptait 25 millions d’habitants, ce qui ne représente que la moitié de la population sud-coréenne.En ce qui concerne le revenu national brut (RNB) de la Corée du Nord, il équivalait à 1/47e du RNB sud-coréen. Et ses échanges commerciaux représentaient 1/190e de ceux du Sud.Enfin, le royaume ermite était dépendant de son allié chinois à 93,2 % pour les exportations et à 95,5 % pour les importations.