Steve Biegun entame aujourd’hui un nouveau voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun a entamé aujourd’hui un nouveau voyage à Séoul. Il y est arrivé cet après-midi.Objet de son déplacement qui durera trois jours : se concerter sur le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord et les projets de coopération intercoréenne.Demain, il sera reçu par le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon. Les deux hommes discuteront des meilleurs moyens de trouver une issue aux négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang, qui piétinent.Et vendredi, le diplomate américain prendra part à une nouvelle réunion du groupe de travail sud-coréano-américain. Les discussions doivent porter pour l’essentiel sur la possibilité de lever une partie des sanctions contre la Corée du Nord pour que le Sud réalise plusieurs projets de coopération avec elle.Il s’agit entre autres d’organiser le 26 décembre une cérémonie symbolique marquant le lancement des travaux de connexion ferroviaire et routière entre les deux pays et de tenir des retrouvailles par visioconférence entre familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle.Les deux parties doivent aussi échanger sur un deuxième sommet en vue entre Kim Jong-un et Donald Trump qui aurait lieu en janvier ou en février.Dans ce contexte, le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon a affirmé que la situation dans la péninsule dépendrait largement des progrès réalisés d'ici mars dans les négociations nucléaires.