Séoul demande le soutien de Tripoli pour la libération de son ressortissant

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon, en visite officielle en Tunisie, s’est entretenu mercredi au téléphone avec le président du conseil présidentiel libyen, Fayez Mustafa Al-Sarraj.Lee a profité de cette occasion pour demander le soutien de Tripoli pour la libération d'un sud-Coréen enlevé il y a plus de 160 jours en Libye. Ce dernier et trois Philippins ont été kidnappés le 6 juillet lors d'une attaque sur un site de construction d'une voie d'eau, dans l'ouest du pays.Son interlocuteur lui a alors répondu que la résolution de cet enlèvement était aussi importante pour son pays. Il a alors ajouté qu’il coopérerait activement jusqu’à sa libération.L'ambassade de Corée du Sud en Libye a été obligée de fermer ses portes en avril 2015 en raison de l’aggravation de la situation politique dans le pays. Son ambassadeur Choi Sung-soo fait alors l’aller-retour entre Tunis, la capitale de la Tunisie, et la Libye pour faire libérer l’otage sud-coréen.