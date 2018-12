Biegun : Washington passera en revue ses politiques d’aide humanitaire au Nord

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a déclaré qu’il examinerait les politiques américaines afin de déterminer s’il est possible de faciliter l’aide humanitaire au pays communiste. Steve Biegun s’exprimait hier devant des journalistes à l'aéroport international d'Incheon.Il s'est dit conscient des inquiétudes quant à un possible retard des programmes humanitaires en raison des sanctions internationales qui pèsent sur le Nord. Et d’ajouter qu'il s'entretiendra avec des associations américaines pour tenter de trouver des pistes d’amélioration.Biegun a également indiqué qu’il examinerait la possibilité que des Américains se rendent au Nord pour faciliter l’assistance sur place et veiller à ce que celle-ci soit exécutée conformément aux normes internationales.