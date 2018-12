Un internaute sud-coréen sur deux est favorable aux « achats Yolo »

Photo : KBS News

En 2018, les « achats Yolo » sont devenus une tendance de shopping en Corée du Sud. « Yolo » est l’abréviation de « You only live once », ou « On n’a qu’une vie » en français. Il s'agit de ces dépenses qu’on réalise sans trop réfléchir au lendemain.D’après un sondage réalisé entre les 12 et 18 décembre par Gmarket, un site de e-commerce, auprès de 604 clients, 52 % des personnes interrogées se sont dites favorables à l’idée d’ouvrir leur portefeuille de manière impulsive, pour leur propre plaisir. Et un sondé sur quatre a même répondu effectuer des achats spontanés sans penser à sa propre situation financière.Alors, quels sont les domaines où ils ont le plus dépensé ? La mode et la beauté arrivent en tête, avec 20 %. Viennent ensuite la cuisine, les loisirs et les voyages.