L’aéroport international d’Incheon rêve de devenir le 3e aéroport mondial

Photo : YONHAP News

L’aéroport international d’Incheon, situé à l’ouest de Séoul, ambitionne de devenir à l’horizon 2023 le 3e aéroport mondial derrière ceux de Dubaï et de Schiphol à Amsterdam. Afin d’atteindre cet objectif, il va construire une quatrième piste et agrandir son terminal 2.Petit rappel : c’est en 2001 que l’aéroport international d’Incheon est entré en service. Et afin de répondre à la forte augmentation du nombre de passagers, il a ouvert, en janvier 2018, un second terminal.Il accueille actuellement 72 millions de voyageurs par an. Une fois les travaux achevés, ce nombre devrait passer à 100 millions.