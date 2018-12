Le gouvernement dévoile un ensemble de mesures pour soutenir les autoentrepreneurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé ce matin un ensemble de mesures pour venir en aide aux autoentrepreneurs, notamment à ceux qui remboursent fidèlement leurs dettes même après avoir perdu la capacité de rembourser. Il a ainsi proposé d’augmenter le taux de réduction de leurs dettes, qui a été de 29 % l’année dernière, à plus de 40 % d’ici 2022.Ce n’est pas tout. Des chèques-cadeaux pour les petits commerces seront émis. Et un projet visant à revitaliser les vieux centres-villes du pays et à les transformer en nouveaux pôles commerciaux sera également mené. Par ailleurs, l’utilisation du service « Zero Pay », un système de paiement mobile avec des frais de transaction réduits, qui a vu le jour aujourd’hui, va être encouragée.