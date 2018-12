Séoul et Tokyo mènent des consultations bilatérales sur la plainte visant la construction navale sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu aujourd'hui à Séoul une consultation bilatérale sur fond de conflit en matière de construction navale.D'après le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, cette consultation fait suite à la décision de Tokyo au début du mois dernier de saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, le Japon a mis en avant le fait que le gouvernement sud-coréen avait enfreint les règles de l'OMC en accordant des subventions à ses chantiers navals, causant des dommages à l'industrie nipponne.Au cours de ce face-à-face qui est un prélude au dénouement du conflit commercial auprès de l'organisation, Séoul a tenu à préciser qu'un tel soutien des institutions bancaires publiques du pays au renflouage d’un certain nombre d'entreprises en difficulté, dont Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, a eu lieu dans un but commercial. Et d'ajouter que cette action est conforme aux normes internationales.La balle est dans le camp du Japon qui décidera d’aller ou non plus loin suivant le résultat de cette consultation, à laquelle l'Union européenne a assisté en tant que participant tiers. En effet, depuis 1997, elle a déposé à plusieurs reprises la même plainte contre l'industrie sud-coréenne auprès de l'OCDE et de l'OMC. Pour l'UE, l'assistance du gouvernement à la restructuration des chantiers navals locaux pourrait être considérée comme une subvention.