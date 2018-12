2e réunion du groupe de travail Séoul-Washington autour des projets de coopération intercoréenne

Photo : KBS News

Le 2e round des discussions du groupe de travail sud-coréano-américain se tient ce matin à Séoul.Les deux côtés vont notamment échanger sur les moyens de débloquer les pourparlers nucléaires nord-coréano-américains qui marquent le pas, ainsi que l’éventuelle levée par Washington des sanctions infligées à Pyongyang dans le cadre de différents projets de coopération intercoréenne. Y figurent notamment la connexion des voies ferrées et routières des deux Corées et les rencontres par visioconférence de familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle pendant la guerre de Corée.Dirigées respectivement par le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon et l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun, les deux délégations se pencheront également sur le projet d’aide humanitaire de Séoul à la Corée du Nord à hauteur de huit millions de dollars.