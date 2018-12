Début de la 1ère inspection conjointe d'une route longeant la côte est en Corée du Nord

Photo : KBS News

Les deux Corées ont entamé aujourd’hui une enquête conjointe sur une route le long de la côte est, et une autre traversant la ville frontalière nord-coréenne de Gaeseong, et ce pour une durée de quatre jours.Cette investigation s’inscrit dans le cadre de la décision des dirigeants des deux Corées, prise lors de leur premier sommet en avril dernier, de moderniser et relier les routes et les chemins de fer dans la péninsule.Dans cette perspective, dix experts sud-coréens ont franchi ce matin la frontière intercoréenne. Cependant, comme c’est la première fois que cette étude conjointe s’effectue sur une route longeant la côte est du territoire nord-coréen, les inspecteurs des deux parties vont d’abord vérifier l’état actuel de la section de 100 km reliant Kosong à Wonsan pendant les trois premiers jours.Quant au tronçon de 4 km traversant Gaeseong, une enquête supplémentaire va être menée sur une seule journée, étant donné que les experts des deux Corées ont déjà effectué une investigation en août dernier pendant huit jours.Alors que l’enquête conjointe sur les chemins de fer du Nord s’est achevée dimanche dernier, une cérémonie de lancement des travaux d’interconnexion ferroviaire et routier est prévue mercredi prochain à la gare de Panmun, située dans la ville de Gaeseong.