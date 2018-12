Mike Pompeo s'attend à ce que le 2e sommet Trump-Kim se tienne peu après le Jour de l’an

Photo : YONHAP News

Alors que Washington multiplie, ces derniers jours, des gestes conciliants en direction de Pyongyang, le secrétaire d’Etat américain a exprimé hier son souhait de voir se tenir, peu après le jour du Nouvel an, le 2e sommet Trump-Kim.Dans une interview téléphonique avec KNSS, une radio locale de l’Etat du Kansas, Mike Pompeo a également espéré que cette deuxième rencontre entre les dirigeants américain et nord-coréen puisse dissiper la menace pesant sur les Etats-Unis.Interrogé si la situation actuelle a progressé par rapport à il y un an, le chef de la diplomatie américaine a répondu par l'affirmative, expliquant qu’il n’y a plus d’essais balistique et nucléaire de la part du pays communiste.