Séoul et Rabat s'engagent à mener une coopération triangulaire en Afrique

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite au Maroc, le Premier ministre sud-coréen s’est entretenu hier à Rabat avec son homologue marocain.C’est la 3e fois que Lee Nak-yon et Saâdeddine El Othmani se rencontrent depuis le début de l’année. Leur premier tête-à-tête avait eu lieu en mars, en marge du Forum mondial de l’eau, à Brasilia, et le deuxième en mai lors de la visite du chef du gouvernement marocain en Corée du Sud.Les deux Premiers ministres ont discuté non seulement des moyens d’intensifier la coopération bilatérale, mais aussi de mettre en place un cadre de coopération tripartite pour renforcer leur présence en Afrique.