La Cheongwadae publie un livre présentant ses directives en matière de sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Sur fond de dégel des relations intercoréennes, favorisé par les trois sommets intercoréens et celui entre Washington et Pyongyang, tenus cette année, le bureau présidentiel a publié un livre expliquant ses stratégies en matière de sécurité nationale.Pour atteindre l’objectif de l’administration Moon Jae-in, c’est-à-dire réaliser « une péninsule coréenne de paix et de prospérité », le document présente les directives et les initiatives du gouvernement en trois volets : la résolution pacifique du problème nucléaire nord-coréen et l’installation d’une paix permanente, la contribution à la paix et à la prospérité régionale et mondiale, et la réalisation d’une société sûre qui protège la vie et la sécurité des citoyens.Dans ce livre, la Cheongwadae met notamment l’accent sur le rôle autonome de la Corée du Sud dans sa politique de défense, qui va au-delà du maintien de la paix, ainsi que le rôle actif de l'exécutif, en cas de catastrophes naturelles et d’accidents de grande envergure.