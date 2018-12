Sondage : les avis défavorables à Moon Jae-in majoritaires pour la 1e fois depuis son investiture

Photo : YONHAP News

Sur fond de conjoncture économique morose et de piétinement des négociations nucléaires Washington-Pyongyang, les avis négatifs sur la politique du président de la République ont dépassé les opinions favorables. C’est une première depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017.Plus précisément, ceux qui critiquent Moon Jae-in ont progressé, en une semaine, de deux points en atteignant 46 % contre 45 % des sondés favorables, un taux qui reste le même par rapport à la semaine dernière.Quant à la classe politique, le Minjoo, le parti au pouvoir, a recueilli 39 % des opinions favorables, le Parti Liberté-Corée, 18 %, le Parti de la justice, 12 %, le Bareun-Avenir, 5 %, et le Parti pour la paix et la démocratie, 1 %. 25 % des répondants ont déclaré ne soutenir aucune formation.Ce sondage a été réalisé entre mardi et jeudi par Gallup Corée auprès de 1 002 adultes avec une marge d’erreur de plus ou moins de 3,1 points.