Classement Forbes : la Corée du Sud, 16e meilleur pays pour faire du business

Photo : KBS News

La Corée du Sud se classe au 16e rang parmi 161 pays en matière d’environnement favorable aux affaires. C’est ce qu’a estimé le magazine américain spécialisé dans l’économie Forbes.Plus précisément, elle monte de trois crans par rapport à l’année dernière en dépassant les Etats-Unis, classés 17e, et le Japon, 19e. Au sein des pays asiatiques, elle obtient même la 4e place derrière Hong Kong, Singapour et Taïwan.Parmi les 15 critères établis par Forbes, le pays du Matin clair se place en tête dans le domaine des TIC et au 8e rang pour l’innovation.Le Royaume-Uni domine le palmarès, suivi de la Suède, de Hong Kong, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande. Quant à la Chine, elle occupe la 49e place.