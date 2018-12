Plus de la moitié de la richesse sud-coréenne est produite dans la région de Séoul

Photo : KBS News

Le fossé économique entre la région métropolitaine de Séoul et le reste du pays se creuse de plus en plus. L’année dernière, la part de la richesse produite par la première a dépassé pour la première fois la barre des 50 %.Dans le détail, en 2017, le produit intérieur brut (PIB) de Séoul a totalisé 21,5 % du PIB de l’ensemble des villes et provinces du pays. Celui de la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, s’est élevé à 23,9 %, et celui de la ville d’Incheon, à 4,9 %. Ce qui représente, à eux trois, 50,3 % de l’ensemble.En effet, l’économie de la province de Gyeonggi a grimpé, l'an dernier, de 11 %, contre 5,5 % pour la moyenne du pays. Le chiffre était de 7 % pour la région métropolitaine de Séoul.Concernant le revenu individuel annuel, ce sont les Séouliens qui ont gagné le plus d’argent pour la 2e année consécutive, avec en moyenne 21,42 millions de wons, soit environ 16 700 euros.