Park Hang-seo se voit décerner l’Ordre d’amitié par le Premier ministre vietnamien

Photo : YONHAP News

L’équipe vietnamienne de football et son entraîneur, le sud-coréen Park Hang-seo, qui viennent de remporter le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018 ont été reçu vendredi par le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc à Hanoï.Tout en déclarant que le football avait donné de l’inspiration au patriotisme et apporté de la fierté nationale, le chef du gouvernement vietnamien a décerné l’Ordre de l’amitié à Park.C’est depuis janvier 2018 que l’ancien entraîneur-adjoint de la sélection nationale de la Corée du Sud lors de la Coupe du monde de 2002 dirige l’équipe nationale du Vietnam. Depuis les footballeurs de la péninsule indochinoise sont devenus imbattables dans la région et on parle même de « magie Park ». L’amitié entre les peuples sud-coréen et vietnamien s’en est également trouvée renforcée.