Maison bleue : la visite de Kim Jong-un à Séoul aura lieu dans un proche délai

Photo : YONHAP News

Le projet de visite de Kim Jong-un dans l’année en Corée du Sud semble être définitivement tombé à l’eau. Toutefois ce déplacement pourrait avoir lieu dans un proche délai. C’est ce qu’a déclaré vendredi un haut responsable de la Cheongwadae auprès des journalistes.D’après lui, Séoul et Pyongyang continuent de communiquer étroitement sur la date de la visite en question à travers divers canaux. Comme il ne reste que quelques jours d’ici le 31 décembre, il va être difficile que le dirigeant nord-coréen se rende au Sud avant la fin de l’année. Néanmoins comme convenu dans la déclaration de Pyongyang la promesse sera tenue dans un bref délai.Concernant les conditions préalables à ce déplacement, tout en affirmant qu’il pouvait se dérouler sans condition et à un moment qui conviendrait aux deux Corées, ce même haut responsable de la Maison bleue a également précisé que contrairement au Nord, le Sud avait besoin de temps pour se préparer et qu’il en avait fait part au régime de Kim Jong-un.Enfin, à la question des journalistes qui voulaient savoir si le second sommet Kim-Trump devait précéder la visite du numéro un nord-coréen à Séoul ou vice-versa, il a répondu que comme l’un pouvant être bénéfique à l’autre, l’ordre n’avait pas d’importance et que Washington partageait cet avis.