Pompeo : la déculéarisation de la péninsule n’est pas un défi facile à relever

Photo : KBS News

« La dénucléarisation de la péninsule coréenne n’est pas un défi facile à relever. Cela ne peut pas se dérouler comme lorsqu’on prépare un pudding instantané. Le monde ne fonctionne pas ainsi ». C’est ce qu’a déclaré jeudi le secrétaire d’Etat américain au cours d’un entretien accordé à NPR, la radio publique américaine.Selon Mike Pompeo, bien qu’il y ait eu des avancées dans la dénucléarisation de la Corée du Nord, il y a encore un long chemin à parcourir. Et cela est toujours difficile.Concernant les récents propos de l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, selon lesquels Washington examinerait la possibilité que les Américains pourraient se rendre dans le pays communiste, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que cela entrait uniquement dans le cadre humanitaire et que les sanctions contre le régime de Kim Jong-un continuaient.Enfin à propos de la tenue d’un second sommet nord-coréano-américain, Pompeo a répondu qu’il l’espérait.