Tokyo accuse Séoul d’avoir ciblé un de ses avions militaires

Photo : YONHAP News

Tokyo a accusé Séoul d’avoir ciblé jeudi un de ses avions militaires. Le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya, a tenu hier une conférence de presse afin d’exprimer ses regrets et de demander aux autorités militaires sud-coréennes des mesures de prévention contre de tels incidents.Que s'est-il donc passé ? Selon une source militaire, ce jour-là, afin d’identifier au plus vite un navire nord-coréen en détresse, le destroyer Gwanggaeto le Grand de 3 200 tonnes a été mobilisé et activé tous ses radars. Durant cette opération d’urgence, un avion japonais qui se trouvait dans son périmètre a été verrouillé par un radar.Le bateau du Nord secouru par la marine du Sud est une embarcation en bois de moins d'une tonne. Il avait à son bord quatre ou cinq habitants nord-coréens. Au cours de sa dérive qui a, semble-t-il, duré plusieurs semaines, certains passagers auraient trouvé la mort.