Pyongyang renvoie le verdict qui lui ordonne d'indemniser la famille du défunt pasteur Kim Dong-shik

La Corée du Nord a rejeté la décision du tribunal américain qui lui demande d’indemniser la famille du pasteur Kim Dong-shik, décédé dans une prison nord-coréenne. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA).Selon la radio américaine basée à Washington, la famille du défunt a lancé un procès civil en 2009 contre le pays communiste en saisissant le tribunal fédéral de Washington. Après avoir perdu en première instance en 2013, elle a obtenu gain de cause en deuxième instance. La justice américaine condamnant Pyongyang à verser 330 millions de dollars à la famille en 2015.Le verdict transmis au ministère nord-coréen des Affaires étrangères et aux ambassades de la Corée du Nord à Londres et à Pékin, a cependant été retourné.A noter que le pasteur américain d'origine coréenne qui a apporté son soutien aux réfugiés nord-coréens en Chine avait été enlevé par des agents nord-coréens en 2000. Torturé, il avait trouvé la mort l’année suivante dans le royaume ermite.D’après la VOA, le procès de Kim a beaucoup de points communs avec celui d’Otto Warmbier. D’où le risque de connaître le même sort : un rejet du verdict par Pyongyang. Rappelons que la famille du jeune étudiant américain décédé en juin 2017 après 17 mois de captivité en Corée du Nord réclame une indemnité au régime de Kim Jong-un.