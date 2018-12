Séoul va offrir du Tamiflu à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé vendredi qu’il allait offrir du Tamiflu, un médicament antiviral, ainsi que des kits de détection de grippe à la Corée du Nord. Des réunions de travail entre Séoul et Pyongyang vont être menés afin de concrétiser le projet, a expliqué le ministère de la Réunification.Hier, à la sortie de la 2e réunion du groupe de travail avec l’émissaire américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon, a pour sa part annoncé que la question de l’envoi du Tamiflu aux nord-Coréens avait été résolue. A l’issue de cette réunion, Lee a fait part du projet de coopération en la matière aux Américains et, en le considérant comme une coopération humanitaire, les Américains ne semblent pas y être opposés.Le dernier envoi de Tamiflu au Nord remonte à décembre 2009. C’était sous l’administration Lee Myung-bak. Et la quantité était pour soigner 400 000 personnes.