Particules fines : 27 unités des centrales au charbon ne tournent pas

Photo : YONHAP News

Devant la poursuite du pic de pollution, les centrales au charbon vont voir leurs activités limitées pour deux jours de suite en Corée du Sud.Selon le ministère sud-coréen de l’Environnement, cela concerne au total 27 unités dont 13 situées dans la province de Gyeongsang du Sud, 12 dans celle de Chungcheong du Sud et enfin deux dans celle de Jeolla du Sud. Ces installations doivent limiter leur production à 80 % de leur capacité entre six et 21 heures.Introduite pour la première fois le 7 novembre dernier, c’est la troisième fois que cette mesure est appliquée. Cette dernière est adoptée lorsque le dispositif d’alerte est arrêté en cas d'épisode de pollution atmosphérique et que les risques de concentration de PM 2,5 de dépasser le seuil de 50 microgrammes par mètre cube d’air le jour suivant sont élevés.Grâce à cette limitation, la production de particules fines devrait connaître une baisse d’environ 6,83 tonnes, ce qui correspond à 8,8 % des particules fines émises par jour en moins de l’exploitation des centrales au charbon.