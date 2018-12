Les PME sud-coréennes unissent leur force afin de conquérir le marché indien

Photo : YONHAP News

Les PME du pays du Matin clair unissent leur force afin de conquérir le marché indien qui compte 1,35 milliard de consommateurs. L’association des petites et moyennes entreprises sud-coréennes en Inde (KOSMA) a ainsi donné vendredi un coup d’envoi à son activité en organisant une assemblée générale inaugurale à Gurgaon, non loin de la capitale New Delhi.Etaient présents à cette cérémonie l’ambassadeur sud-coréen en Inde, le responsable de l’Asie du Sud-ouest de l'Agence coréenne pour la promotion du commerce et des investissements (Kotra) ainsi que les membres de la direction de la KOSMA formée en septembre.C’est Lee Yang-gu, ancien directeur de Hyundai Motor qui a été nommé président de l’association. Il travaille également pour le centre d’échanges économiques entre la Corée du Sud et l’Inde et aide les sociétés sud-coréennes à s’installer et vendre leurs produits dans le pays. Dans son discours, le président de la KOSMA s’est engagé à jouer un rôle intermédiaire entre les deux pays afin que les produits « made in Korea » de qualité puissent trouver de nouveaux débouchés sur le marché indien à fort potentiel, mais peu ouvert aux entreprises étrangères.Actuellement, le nombre d’entreprises sud-coréennes installées dans ce pays est d’environ 500 alors que la Chine et le Vietnam abritent respectivement environ 40 000 et 7 000 sociétés venant du pays du Matin clair.Afin de permettre aux PME confrontées aux problèmes liés à la main d’oeuvre, au financement et au manque d’informations locales, la KOSMA leur indiquera les directions à suivre tout en créant de nouvelles occasions de business à travers son réseau. Elle organisera également des forums dans le but de partager les cas de succès et d’échec des entreprises sud-coréennes établies en Inde.