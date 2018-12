La Corée du Sud célèbre les dix ans de la commission du destroyer Sejong le Grand

Photo : YONHAP News

Le bâtiment Sejong le Grand, le premier destroyer équipé du système de combat Aegis construit par la Corée du Sud, a fêté samedi dernier son 10e anniversaire de sa mise en service. Avec ce navire, le pays du Matin clair devient la 5e nation à posséder un destroyer du genre.Intégrant un radar SPY-ID Aegis, le destroyer de classe Séjong le Grand est capable de repérer des missiles et des avions dans un rayon de plus de 1 000 km. Il peut en détecter et en poursuivre environ 1 000 en même temps et attaquer d’un coup une vingtaine.C’est ce navire qui a tracé la trajectoire des fusées nord-coréennes depuis avril 2009. Il a même réussi à localiser avec précision le point de chute du missile lancé le 12 décembre 2012 par le régime communiste et à récupérer même les restes de la fusée deux jours plus tard. Trois nouveaux navires du type rejoindront la flotte de la marine nationale d'ici fin 2020.