De nouvelles banques en ligne seront ouvertes en 2020

Photo : KBS News

La Corée du Sud va avoir deux banques en ligne de plus. Ce seront les troisième et quatrième du genre qui seront pré-autorisées à partir de mai 2019 avant d'être opérationnelles au premier semestre 2020.C'est ce qu'a fait savoir hier la Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS). Les autorités financières rendront publics en janvier prochain les critères de sélection et recevront les candidatures en mars, avant de choisir un ou deux opérateurs deux mois plus tard.Le pays du Matin clair dispose déjà de deux banques en ligne qui sont la K-Bank et la Kakao Bank, lancées respectivement en avril et juillet 2017. Elles ont été très favorablement accueillies par les clients du pays grâce à leurs taux d'intérêt attractifs ainsi qu'à la commodité des opérations.