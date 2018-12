La cote de popularité de Moon Jae-in tombe jusqu'à 47,1 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président sud-coréen a encore baissé pour atteindre le plus bas niveau jamais enregistré depuis son investiture en mai 2017.Selon un sondage dont les résultats ont été rendus publics hier, 47,1 % ont répondu favorable à la politique de Moon Jae-in, soit 1,4 point de moins par rapport à la semaine dernière. A l’opposée, 46,1 % des sondés ont déclaré désapprouver le travail du chef de l'Etat, autrement dit 0,7 point de moins en glissement hebdomadaire.Plus en détail, la province de Gyeongsang du Nord et la ville de Daegu, les régions les plus conservatrices du pays, ont enregistré la plus forte chute des opinions en faveur de Moon avec une baisse de 6,8 points. Les jeunes âgés d'une vingtaine ont affiché le plus grand mécontentement avec un recul de 4,9 points. Sur le plan socioprofessionnel, ce sont les étudiants les moins favorables au locataire de la Maison bleue avec une chute de 12,7 points.Le niveau de confiance du sondage, réalisé par Realmeter du 17 au 21 décembre derniers auprès de 2 513 adultes, est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins de 2 points.