Les ministres de la Réunification et des Transports participeront à l'inauguration des travaux ferroviaires nord-sud

Photo : YONHAP News

A deux jours de la cérémonie du début des travaux de la reconnexion et de modernisation des voies ferrées et routières des deux Corées, un groupe de dix officiels et experts sud-coréens est parti ce matin pour le Nord, avant de regagner le Sud en fin d’après-midi.Dirigée par les directeurs du ministère de la Réunification et de celui de l'Aménagement du territoire et des Transports, la délégation examinera la section de 4 km de la route avoisinant la ligne ferroviaire intercoréenne de Gyeonggui qui longe la côte ouest de la Corée du Nord. L'enquête d'aujourd'hui, qui fait suite à une inspection intercoréenne réalisée en août dernier, s'est déroulée sans équipements contrairement à l'étude précédente.La même délégation a par ailleurs mené une étude similaire du 21 au 23 décembre derniers sur 100 km de la route de l'est de la péninsule.La cérémonie d'inauguration des travaux aura lieu ce mercredi à la gare nord-coréenne de Panmun, située dans la ville frontalière de Gaeseong, en territoire nord-coréen. 200 invités au total sont attendus à l'événement. Parmi les six hauts officiels du Nord figureront Ri Son-gwon, le président du Comité pour la réunification pacifique de la patrie, Kim Yun-hyok, vice-ministre des Chemins de fer, et Pak Yong-ho, vice-ministre de la Protection du territoire et de l'environnement.Le Sud sera représenté entre autres par Kim Hyun-mee, ministre de l'Aménagement du territoire et des Transports, Cho Myung-gyon, ministre de la Réunification et Lee Hae-chan, président du Minjoo, le parti présidentiel. Y seront également présents de hauts officiels des ministères des Chemins de fer ou des Transports chinois, russe et mongol, tout comme des délégués des organisations internationales dont la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (Unescap).