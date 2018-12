Le gouvernement dépose plainte contre BMW

Photo : YONHAP News

Une équipe d’enquêteurs publics et privés a découvert que le constructeur allemand BMW avait dissimulé des défauts sur certains de ses modèles et avait retardé à faire des rappels, ce qui a provoqué une série d'incidents au cours desquels de nombreux véhicules de la marque ont pris feu en Corée du Sud.Dans son rapport d’enquête dévoilé qujourd'hui, l’équipe a indiqué avoir obtenu des documents suggérant que la direction allemande de BMW avait mis en place un groupe de travail dès octobre 2015 pour régler des problèmes liés à des fissures dans les refroidisseurs de recyclage des gaz d'échappement de ses véhicules.Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des documents internes remontant à juillet de l’année dernière dans lesquels le constructeur automobile mentionne en détail les fissures et des trous de ses refroidisseurs EGR. Cela, alors que BMW avait précédemment déclaré avoir pris conscience du lien entre les problèmes d'EGR et les incendies seulement en juillet dernier.Le ministère des Transports envisage de déposer plainte contre le constructeur allemand auprès du ministère public et de lui imposer une amende de 11,2 milliards de wons, soit un peu plus de 8,7 millions d'euros.