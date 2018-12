Indonésie : le bilan de 280 personnes mortes continue de s’alourdir

Photo : YONHAP News

Plus de 280 personnes tuées et un millier de blessées, c’est le premier bilan du tsunami qui a frappé samedi les villes côtières du détroit de Sunda, en Indonésie.Citant des responsables locaux, les médias ont rapporté aujourd’hui que le tsunami, probablement provoqué par une éruption volcanique, avait tué au moins 281 personnes.Samedi soir vers 21h30, des vagues de plus de trois mètres de hauteur aurait touché les zones côtières le long de Java et de l’île de Sumatra, emportant sur son passage des hôtels, des centaines de maisons et un groupe de personnes qui assistait à un concert sur la plage.Selon les scientifiques, dont plusieurs de l’agence de météorologie et de géophysique indonésienne, le tsunami pourrait avoir été causé par des glissements de terrain - en surface ou sous l'eau - sur la pente abrupte du volcan en éruption Anak Krakatau. L'agence a indiqué que le volcan était en éruption depuis juin et qu'il l'était encore environ 24 minutes avant la catastrophe.Dans le même temps, le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yon, a présenté ses plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement indonésiens lors du conseil des ministres aujourd’hui. Il a également chargé le ministère des Affaires étrangères d'examiner les moyens d'aider le pays d’Asie du Sud-est.