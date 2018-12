Un nouveau missile intercepteur à technologie complètement sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient d’achever la mise au point d’un nouveau missile intercepteur guidé pouvant être embarqué sur un navire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Agence sud-coréenne pour le développement de la défense (ADD), qui a développé depuis 2011 ce missile en coopération avec LIG Nex 1 et Hanwha Defense, deux entreprises travaillant dans la défense.Baptisé « Haegung », le missile remplacera le RAM, un missile surface-air léger fabriqué par l'industriel américain Raytheon. Et contrairement à cette fusée américaine, le Haegung pourra être tiré depuis une plateforme verticale, et atteindre des cibles avec précision même dans de mauvaises conditions météorologiques grâce à un double détecteur.Le nouvel engin sera capable d'intercepter des missiles antinavires ou d'abattre des avions et détruire des bâtiments ennemis. Il sera produit à partir de l'année prochaine, afin d'être déployé d'abord sur des navires d'escorte, puis ensuite sur des navires d'assaut.