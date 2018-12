Forte chute du commerce entre la Corée du Nord et la Chine

Les exportations nord-coréennes vers la Chine effectuées entre janvier et novembre de cette année ont quasiment été divisées par dix par rapport à 2017, pour se chiffrer à 191,75 millions de dollars. Sur la même période, les exportations dans le sens inverse se sont, elles aussi, contractées de 33 % pour s'établir environ à deux milliards de dollars.Selon le quotidien hongkongais South China Morning Post, ces mauvais résultats se sont produits malgré un contexte de baisse des tensions sur la péninsule et du dégel des relations entre Pyongyang et Pékin, notamment déclenché par les trois visites en Chine réalisées cette année par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Autrement dit, la nouvelle donne, bien que favorable au commerce bilatéral, n'a pu surmonter l'effet des sanctions internationales contre l'Etat ermite, qui resteront d'ailleurs inchangées jusqu'à une réelle avancée des négociations sur le nucléaire nord-coréen.Par ailleurs, le manque de devises étrangères n’a fait qu’aggraver l’état des finances de Pyongyang, dont le déficit de la balance commerciale atteint les 1,8 milliard de dollars.