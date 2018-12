Mise en place d'un nouveau système de soutien aux handicapés

Photo : YONHAP News

Le conseil des ministres de la Corée du Sud a approuvé aujourd'hui un amendement du décret d'application de la loi relative au bien-être des handicapés. L'échelle des handicaps actuelle qui est divisée en six niveaux de gravité, sera ainsi remplacée par un nouveau système de services sur mesure.Les handicapés seront désormais seulement classés en deux catégories, graves et moins graves. Et chaque personne avec un handicap se verra fournir des services personnalisés, au lieu de se voir imposer des services uniformes fixés à chaque niveau de déficience, quelles que soient les conditions physiques, psychologiques, socioprofessionnelles du bénéficiaire.Néanmoins, certaines associations de handicapés s'inquiètent déjà d'éventuelles failles du nouveau dispositif. Effectivement, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales, ce nouvel encadrement risque de laisser sur le côté 13,5 % des handicaps du pays, et de réduire 7 % des heures d'aide aux activités des personnes malvoyantes.Le gouvernement devra donc remplir ces possibles lacunes ainsi qu'assurer le budget nécessaire pour faire du nouveau système d'aide aux handicapés un succès.