Photo : YONHAP News

A un jour de Noël, les températures sont bien redescendues sous le zéro degré ce matin pour remonter légèrement dans l’après-midi.Demain, d’après les prévisions de Météo-Corée, le ciel devrait être nuageux partout dans le pays. Il fera entre -2 et 5°C à Séoul, entre -8 et 5°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre 1 et 10°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.