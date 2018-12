La Corée du Nord condamnée à payer 500 millions de dollars pour la mort d’Otto Warmbier

Photo : KBS News

Le verdict est tombé au procès intenté par les parents d’Otto Warmbier contre le régime de Pyongyang.Selon le Washington Post, un tribunal fédéral de Washington a condamné hier celui-ci à indemniser de 500 millions de dollars la famille de cet étudiant américain décédé en 2017 après 17 mois de captivité en Corée du Nord. Ses parents avaient demandé 1,1 milliard de dollars.Dans sa décision, la juge Beryl Howell a expliqué que « la Corée du Nord était responsable de la torture, de la prise d'otage et du meurtre extrajudiciaire d'Otto Warmbier, ainsi que des blessures infligées à son père et à sa mère ».Pourtant, il est peu probable que ce jugement soit transmis au royaume ermite et que celui-ci paye cette somme, ses avoirs susceptibles d'être saisis aux Etats-Unis étant très faibles.Rappel des faits : Otto Warmbier avait été arrêté pour le vol d'une affiche de propagande en janvier 2016 alors qu'il participait à un voyage organisé dans le nord de la péninsule. Condamné à 15 ans de travaux forcés deux mois plus tard, il avait été relâché en juin 2017 alors qu'il était plongé dans le coma. Il est décédé six jours après sa libération.