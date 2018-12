Moscou renouvelle son appel à la levée progressive des sanctions onusiennes contre Pyongyang

Photo : KBS News

La Russie a renouvelé son appel à la levée progressive des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord afin de faire avancer les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule.Elle en a fait part par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Dans une interview hier avec l’agence locale Ria Novosti, Sergueï Lavrov a en effet souligné que la reconsidération progressive de ces mesures punitives devait constituer une partie importante du processus de dénucléarisation. Et d’ajouter que le Conseil de sécurité de l’Onu ne devait pas la retarder, mais réagir rapidement et de manière positive aux mesures prises par Pyongyang, qu’il a qualifiées de constructives.Le chef de la diplomatie russe a annoncé que son pays discutait en ce moment avec les autres pays concernés de ces possibilités. Il pourrait s’agir notamment de la prolongation du séjour de travailleurs nord-coréens dans des pays tiers et de rayer les projets de coopération intercoréenne de la liste noire onusienne.Dans le même temps, Lavrov a exhorté tous les pays, notamment les Etats-Unis, à suspendre totalement et au plus vite l’application de leurs propres sanctions contre le régime de Kim Jong-un.