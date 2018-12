Travail forcé : Taro Kono attend de Séoul qu’il fasse le nécessaire

Photo : KBS News

Vous vous souvenez que la Cour suprême sud-coréenne a ordonné en octobre à l’entreprise japonaise Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM) d’indemniser d’anciens travailleurs forcés de la Seconde guerre mondiale.Le Japon y a aussitôt réagi très fermement. Du coup, les plaignants sud-coréens ont annoncé qu’ils allaient entamer des procédures de saisie des avoirs de la firme dans leur pays.Leur annonce et le verdict de la justice sud-coréenne préoccupent le gouvernement de Shinzo Abe. Plusieurs de ses ministres, notamment celui des Affaires étrangères Taro Kono, continuent de la commenter.Selon la télévision NHK, actuellement en visite au Maroc, le chef de la diplomatie a été interrogé par les journalistes sur ce dossier. Réponse : il croit que le gouvernement de Séoul fera le nécessaire pour que l’entreprise nippone ne soit pas désavantagée par la décision de la plus haute juridiction sud-coréenne. Et d’ajouter que le cas échéant, son pays était prêt à prendre des mesures nécessaires pour y riposter. Il s’agit peut-être de porter l’affaire devant la Cour internationale de justice.