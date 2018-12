La classe politique réagit à l’amendement en vue du calcul du salaire minimum

Photo : KBS News

Le gouvernement a décidé hier en conseil des ministres de réviser un décret portant sur les règles du calcul du salaire minimum horaire. Il s’agit d’y prendre en compte la prime hebdomadaire payée aux employés qui travaillent au moins 15 heures par semaine, mais d’exempter les jours fériés sur lesquels le syndicat et le patronat sont arrivés à un consentement mutuel. L’exécutif a ainsi trouvé un modus vivendi pour ses partenaires sociaux.La classe politique n’a pas tardé à y réagir. Le Minjoo, le parti présidentiel s’est borné à annoncer attendre le conseil des ministres de lundi prochain au cours duquel l’amendement sera de nouveau débattu.En revanche, les réactions des quatre principales formations de l’opposition sont partagées. Le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir du camp conservateur ont affiché leur opposition. Pour eux, c’est un amendement qui risque de toucher non seulement les petits commerçants mais aussi les grandes entreprises.En revanche, les deux mouvements progressistes, le Parti pour la démocratie et la paix et celui de la justice se sont ralliés plutôt à la cause de l’exécutif.